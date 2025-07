FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT SKANKAÏ Prémian

FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT SKANKAÏ Prémian vendredi 8 août 2025.

FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT SKANKAÏ

Place du Village, Face à l’école Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Skankaï Reprises de titres Rock’n Roots et Reggae’n Roll par une bande de 5 musiciens locaux Seb, Greg, Martin, Alban et David.

Participation libre

Concert Skankaï

Reprises de titres Rock’n Roots et Reggae’n Roll par une bande de 5 musiciens locaux Seb, Greg, Martin, Alban et David.

Participation libre .

Place du Village, Face à l’école Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Skankaï Rock?n Roots and Reggae?n Roll covers by a band of 5 local musicians: Seb, Greg, Martin, Alban and David.

Free admission

German :

Skankaï Coverversionen von Rock?n Roots- und Reggae?n Roll-Titeln durch eine fünfköpfige Band aus lokalen Musikern: Seb, Greg, Martin, Alban und David.

Freie Teilnahme

Italiano :

Skankaï Rock’n Roots e Reggae’n Roll cover di una band di 5 musicisti locali: Seb, Greg, Martin, Alban e David.

Ingresso libero

Espanol :

Skankaï Rock?n Roots y Reggae?n Roll versionados por una banda de 5 músicos locales: Seb, Greg, Martin, Alban y David.

Entrada gratuita

L’événement FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT SKANKAÏ Prémian a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC