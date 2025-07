FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT TRAFIKO Prémian

Trafiko Niko Garcia (auteur) et Franck Chausson (compositeur) sont sur les routes pour votre plus grand bonheur !!

Concert Trafiko

Niko Garcia (auteur) et Franck Chausson (compositeur) sont sur les routes pour votre plus grand bonheur !! Leurs compositions s’enrichissent de refrains traditionnels Mexicains et Portoricains après un long voyage musical dans les Caraïbes.

Le verbe est hispanique, l’énergie ensoleillée et communicative. Les compositions riches des influences Latin Rock, Hip hop, Cumbia-Reggae… font émerger une fusion musicale originale, reflet d’une complicité de longue date entre les deux artistes. Laissez-vous porter par les rythmes tantôt chaloupés, tantôt endiablés, de ce Duo hors pair ! Aventures à suivre…

Gratuit .

Place du Village, Face à l’école Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Trafiko: Niko Garcia (songwriter) and Franck Chausson (composer) are on the road for your enjoyment!

German :

Trafiko: Niko Garcia (Autor) und Franck Chausson (Komponist) sind für Ihr größtes Glück unterwegs!!!

Italiano :

Trafiko: Niko Garcia (cantautore) e Franck Chausson (compositore) sono di nuovo in viaggio per deliziarvi!

Espanol :

Trafiko: Niko Garcia (cantautor) y Franck Chausson (compositor) ¡vuelven a la carretera para deleitarte!

