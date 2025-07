FESTIVAL CULTURALITÉ SPECTACLE MEKTOUB Prémian

FESTIVAL CULTURALITÉ SPECTACLE MEKTOUB

Place du Village, Face à l’école Prémian Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Mektoub, c’est un seule-en-scène multi-personnages mi-standup de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et mi-makrouds de ma Mima.

Participation libre

Des formes, des femmes, une femme boule à facettes aux multiples singularités. Tantôt blédarde, tantôt lascarde ou encore chanteuse-philosophe du dimanche, Mektoub est une sorte de journée portes ouvertes au cœur d’une trentenaire qui questionne ce dont elle hérite et ce dont elle s’acquiert, ce dont elle a honte et ce dont elle est fière. Une odeur de menthe fraîche embaume l’atmosphère, un cerceau y défie les règles métaphysiques. Un corps qui parle de 1001 manières ; une spirale éternelle en quête d’amour-propre et de lumière. Auto-fiction poéticomique, aux couleurs d’ici et là-bas, récit intime, éclectique tel un hommage à tout ce qui compose notre Soi erratique.

Place du Village, Face à l’école Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Mektoub is a multi-character one-man show that’s part circus standup act, part shower song, part experimental dance and part ma Mima makrouds.

Free admission

German :

Mektoub ist ein Multi-Personen-Single-in-Scene, halb Zirkus-Standup, halb Gesang unter der Dusche, halb experimenteller Tanz und halb Makrouds von meiner Mima.

Freie Teilnahme

Italiano :

Mektoub è un one-man show a più personaggi che è in parte un numero di circo, in parte un canto sotto la doccia, in parte una danza sperimentale e in parte i makrouds di Mima.

Ingresso libero

Espanol :

Mektoub es un espectáculo unipersonal en el que intervienen varios personajes: monologuistas de circo, cantantes en la ducha, bailarines experimentales y makrouds de ma Mima.

Entrada gratuita

