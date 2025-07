FESTIVAL CULTURALITÉ SSPECTACLE FRIGO OPUS 2 Prémian

FESTIVAL CULTURALITÉ SSPECTACLE FRIGO OPUS 2 Prémian samedi 9 août 2025.

FESTIVAL CULTURALITÉ SSPECTACLE FRIGO OPUS 2

Place du Village, Face à l’école Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Spectacle Envol de clown poétiquement incorrect.

En partenariat avec la Communauté de Communes du Minervois au Caroux

Participation libre

Spectacle Frigo opus 2

Envol de clown poétiquement incorrect.

Personnage corrosif et attachant, Frigo, le clown au nez noir, s’éprend d’un projet aussi vital qu’absurde s’envoyer en l’air. Plus précisément, décoller avec son fidèle acolyte son réfrigérateur transformé en fusée.

Un objectif orbital, à la mesure de l’immensité de l’espoir rapporté au poids de la réalité.

Dans cette confrontation entre légèreté et pesanteur, Frigo va se révéler improvisateur, impertinent et provocateur… d’empathie.

Pas de texte ou presque, le regard est parole. Minimaliste, implicite, silencieux mais éloquent !

Né en 2010, Frigo, le solo de la compagnie DBD (Dis Bonjour à la Dame), a été joué à travers toute l’Europe. Pour cet Opus 2, création 2017, la compagnie poursuit son choix de l’improvisation et de l’interaction avec le public. Arpenteur de rue et bateleur de pavés, Nicolas Ferré maîtrise la Rue et son public avec poésie. Accompagné d’un pianiste cet Opus 2 de Frigo est un moment fédérateur, de vrais instants de plaisir à partager tous ensemble.

En partenariat avec la Communauté de Communes du Minervois au Caroux

Participation libre .

Place du Village, Face à l’école Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Show: A poetically incorrect clown takes flight.

In partnership with the Communauté de Communes du Minervois au Caroux

Free admission

German :

Schauspiel: Flug eines poetisch unkorrekten Clowns.

In Partnerschaft mit der Communauté de Communes du Minervois au Caroux

Freie Teilnahme

Italiano :

Spettacolo: Un clown poeticamente scorretto prende il volo.

In collaborazione con la Communauté de Communes du Minervois au Caroux

Ingresso libero

Espanol :

Espectáculo: Un payaso poéticamente incorrecto alza el vuelo.

En colaboración con la Communauté de Communes du Minervois au Caroux

Entrada gratuita

L’événement FESTIVAL CULTURALITÉ SSPECTACLE FRIGO OPUS 2 Prémian a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC