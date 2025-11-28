Festival Culture Bar-Bars Concert Sun Cowboy Landéda

Festival Culture Bar-Bars Concert Sun Cowboy

Du 26 au 30 novembre, en centre-ville comme dans les campagnes, la France sera en ébullition pour la bonne cause le Festival Culture Bar-Bars sera de retour pour une 23e édition XXL, prolongeant cette année les festivités sur cinq jours.

Dans le cadre du festival, L’Escale invite Sun Cowboy.

Élevé en pleine brousse euroise, le projet Sun Cowboy c’est un one man band où la guitare, les synthés, la boîte à rythmes et la voix s’entremêlent pour un rendu sonore bruyant sans compromis qui tourne en boucle dans le but d’atteindre une forme de transe sonore.

Sun Cowboy dans le cadre de la 23ème édition du Festival Culture Bar-Bars c’est le vendredi 28 novembre à 20h30. Entrée gratuite ! .

350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

