Festival culture bar-bars Restaurant Le P’tit Loup Lalinde
Festival culture bar-bars Restaurant Le P’tit Loup Lalinde vendredi 28 novembre 2025.
Festival culture bar-bars
Restaurant Le P’tit Loup 20 rue Gabriel Péri Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
A l’occasion du Festival culture bar-bars, venez assister vernissage et à l’exposition du photographe Philippe Hogedez dès 18h30.
A 21h, un concert de blues par Dark Jack Oddson Band vous sera proposé.
Ambiance assurée ! .
Restaurant Le P’tit Loup 20 rue Gabriel Péri Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 90 75
English : Festival culture bar-bars
German : Festival culture bar-bars
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival culture bar-bars Lalinde a été mis à jour le 2025-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides