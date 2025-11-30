Festival culture bar-bars Restaurant Le P’tit Loup Lalinde

Festival culture bar-bars

Restaurant Le P’tit Loup 20 rue Gabriel Péri Lalinde Dordogne

A l’occasion du Festival culture bar-bars, venez assister à l’animation photographique et artistique par le studio mobile de Jean-François Canard à 10h.

A 15h30, le Compagnie Plume de l’Arbre vous proposera L’origine des contes , théâtre d’objets, conte. .

