Festival culture bar-bars Restaurant Le P’tit Loup Lalinde

Restaurant Le P’tit Loup 20 rue Gabriel Péri Lalinde Dordogne
A l’occasion du Festival culture bar-bars, venez assister à l’animation photographique et artistique par le studio mobile de Jean-François Canard à 10h.
A 15h30, le Compagnie Plume de l’Arbre vous proposera L’origine des contes , théâtre d’objets, conte. .
Restaurant Le P’tit Loup 20 rue Gabriel Péri Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 90 75
