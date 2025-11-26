FESTIVAL CULTURE BAR-BARS Toulouse

FESTIVAL CULTURE BAR-BARS

Vos cafés, bars et club locaux vous offrent pour cette 23e édition une programmation artistique abondante, diverse, variée et indépendante.

Le Festival Culture Bar-Bars est devenu le deuxième événement culturel national après la Fête de la musique il incarne le rôle fondamental de ces petits lieux de diffusion, que sont les bistrots, les cafés concerts, les cafés cultures, les clubs, les bars musicaux pour l’émergence culturelle et artistique et le vivre ensemble. Des lieux indispensables non seulement à la carrière des artistes mais aussi au bien-être d’un public en quête d’évasion.

Au programme cette année, une multitude de propositions artistiques en tout genre (musique, stand-up, expos, drag shows, danse…). Venez vibrer aux sons des musiques proposées et vous émerveiller devant des spectacles exceptionnels, venez soutenir ces lieux aussi fragiles qu’essentiels, celles et ceux qui font vivre le vaste réseau des établissements où il fait bon vivre la culture sous toutes ses formes, ces passionnés de musique, de convivialité et d’ouverture, qui portent la création et participent à l’âme de nos vies !

Voici la liste des lieux où faire la fête sur Toulouse Flashback Café, Boudu Pont, Taquin, L’Engrenage, Bijou, Café Ginette, Betty Pop’s, Breughel l’ancien, Astronef, Bear’s House, Maison Blanche, Autruche, Delicatessen et Evasion.

Retrouvez la programmation détaillée sur le site du festival. .

English :

Your local cafés, bars and clubs will be offering an abundance of diverse, varied and independent artistic programming for this 23rd edition.

German :

Ihre lokalen Cafés, Bars und Clubs bieten Ihnen in dieser 23. Ausgabe ein reiches, vielfältiges, abwechslungsreiches und unabhängiges künstlerisches Programm.

Italiano :

I vostri caffè, bar e club locali vi offrono un’abbondante programmazione artistica varia e indipendente per questa 23a edizione.

Espanol :

Los cafés, bares y clubes de tu barrio te ofrecen una programación artística diversa, variada e independiente en esta 23ª edición.

