Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition Le Reflet et le Parc Marès Tresses

samedi 19 septembre 2026 · Le Reflet et le Parc Marès · Tresses

Informations pratiques

Tresses

Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition

Le Reflet et le Parc Marès Le Bourg Tresses Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le festival familial Culture Bazaar se tient toute la journée à Tresses, entre le Parc Marès et la salle de spectacle Le Reflet. Il vous proposera des démonstrations artistiques variées et gratuites pour accueillir petits et grands : spectacles de musique, danse, arts de la rue, stand paillettes, ateliers parents-enfants, initiation poterie, jeux géants, boum… Programme détaillé à venir. Pour tout public, animations pour les 0-3 ans et jusqu’aux adultes. Restauration sur place. .

Le Reflet et le Parc Marès Le Bourg Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 45 75 culture@tresses.org

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English : Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition

L’événement Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition Tresses a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de l’Entre-deux-Mers