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Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition Le Reflet et le Parc Marès Tresses

samedi 19 septembre 2026 · Le Reflet et le Parc Marès · Tresses

Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition Le Reflet et le Parc Marès Tresses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Reflet et le Parc Marès
Adresse
Le Bourg
Ville
33370 Tresses
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Tresses

Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition

Le Reflet et le Parc Marès Le Bourg Tresses Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le festival familial Culture Bazaar se tient toute la journée à Tresses, entre le Parc Marès et la salle de spectacle Le Reflet. Il vous proposera des démonstrations artistiques variées et gratuites pour accueillir petits et grands : spectacles de musique, danse, arts de la rue, stand paillettes, ateliers parents-enfants, initiation poterie, jeux géants, boum… Programme détaillé à venir. Pour tout public, animations pour les 0-3 ans et jusqu’aux adultes. Restauration sur place.   .

Le Reflet et le Parc Marès Le Bourg Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 45 75  culture@tresses.org

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English : Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition

L’événement Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition Tresses a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de l’Entre-deux-Mers

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