Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition Le Reflet et le Parc Marès Tresses
samedi 19 septembre 2026 · Le Reflet et le Parc Marès · Tresses
Informations pratiques
Tresses
Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition
Le Reflet et le Parc Marès Le Bourg Tresses Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le festival familial Culture Bazaar se tient toute la journée à Tresses, entre le Parc Marès et la salle de spectacle Le Reflet. Il vous proposera des démonstrations artistiques variées et gratuites pour accueillir petits et grands : spectacles de musique, danse, arts de la rue, stand paillettes, ateliers parents-enfants, initiation poterie, jeux géants, boum… Programme détaillé à venir. Pour tout public, animations pour les 0-3 ans et jusqu’aux adultes. Restauration sur place. .
Le Reflet et le Parc Marès Le Bourg Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 45 75 culture@tresses.org
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English : Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition
L’événement Festival Culture Bazaar 2026 – 14e édition Tresses a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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