Festival Culture des Îles – TARBES Tarbes, 21 juin 2025 13:00, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Festival Culture des Îles TARBES 17 rue Jean Mermoz Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 13:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

L’association Couleur Piment Créole est heureuse de vous réunir à l’occasion de son Festival « Culture des îles » avec Barbecue tropical et un spécial percussions.

.

TARBES 17 rue Jean Mermoz

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 46 14 95 couleur.piment.creole@gmail.com

English :

The Couleur Piment Créole association is delighted to invite you to its « Island Culture » Festival, featuring a tropical barbecue and a percussion special.

German :

Der Verein Couleur Piment Créole freut sich, Sie anlässlich seines Festivals « Culture des îles » mit tropischem Barbecue und einem Percussion-Special zusammenzubringen.

Italiano :

L’associazione Couleur Piment Créole è lieta di riunirvi per il suo festival « Island Culture », con un barbecue tropicale e un programma speciale di percussioni.

Espanol :

La asociación Couleur Piment Créole está encantada de reunirle en su Festival « Cultura de la Isla », con una barbacoa tropical y un programa especial de percusión.

L’événement Festival Culture des Îles Tarbes a été mis à jour le 2025-05-19 par OT de Tarbes|CDT65