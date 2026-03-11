FESTIVAL CULTURE & VOUS Gruissan

FESTIVAL CULTURE & VOUS

Le festival de spectacles amateurs qui égaye le mois de mars

Deux scènes, un bistro, de la musique, du théâtre, de la danse, des conférences sur la musique et l’art, des ateliers pour tous, des découvertes…

Culture et Vous est le moment fort qui préfigure le printemps à Gruissan.

Au programme

Dès le jeudi 26 mars

Aux heures d’ouverture du Festival

CLUB REG’ART

Photos des artistes amateurs de la section Photo de la MJC

OBJECTIF JEUNES

EXPOSITION DES LAURÉATS DU CONCOURS

Ce concours ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans, autour de 3 thèmes

Nature et Paysages d’Occitanie

Paysages urbains

3 photos en série

Les lauréats du concours seront dévoilés le dimanche 29 mars après le tremplin jeunes talents.

UN AN D’ART AMATEUR À LA MJC

Une sélection des artistes amateurs ayant exposé à la MJC en 2025, unis pour présenter une exposition diversifiée, colorée et spectaculaire ou la qualité est toujours au rendez-vous

Samedi 28 mars Les Ateliers, gratuits sans inscription

ATELIER PIERRE DE RÉCONFORT avec Ilian

A partir de 14h30 famille –Customisez votre pierre anti-stress, un moment de détente et de créativité à partager.

ATELIER BD animé par Frédéric Gimenez

14h30 > 15h30 15h40 > 16h40 Pour les enfants de 7 à 12 ans

ATELIER PODCAST animé par Julian

14h30 > 15h30 15h40 > 16h40

ATELIER MODELAGE par Monique Agneray

14h30 > 15h30 15h40 > 16h40

Pour les enfants de 5 à 12 ans et les adultes.

Dimanche 29 mars Les Ateliers, gratuits sans inscriptions

ATELIER AMULETTE avec Ophélie

A partir de 14h30 Famille

Customisez un pendentif selon votre imagination.

Samedi 28 et dimanche 29 mars Les Ateliers

ATELIER PORTRAIT avec Club Reg’Art

14h30 > 15h30 15h40 > 16h40 Faites-vous tirer le portrait, le résultat est surprenant. Vous obtiendrez votre cliché en

souvenir sur votre boite mail.

AINSI FONT, FONT, FONT… avec Roselyne

14h30 > 15h30 15h40 > 16h40 à partir de 2 ans

Venez réaliser votre marionnette avec Roselyne.

FRESQUE COLLECTIVE LIBRE par Ilian & Ophélie

A partir de 14h30 Venez créer une œuvre collective tout au long du festival Pour les familles (les enfants doivent être

accompagnés des parents)

Infos pratiques

Jeudi et vendredi ouverture à 18h

Samedi ouverte à 14h jusqu’à 23h

Dimanche 14h jusqu’à 19h

Tous les spectacles sont gratuits

Il n’y a pas de réservation pour les pièces de théâtre, il est nécessaire d’arriver 30 minutes à l’avance et les inscriptions sont closes lorsque toutes les places ont été distribuées.

Réservations nécessaires pour la visite de la scène nationale, certains ateliers et les plats chauds du vendredi et du samedi au 04 68 49 61 87.

L’espace bistrot permet de déguster des produits locaux, des tapas et des plats cuisinés tout assistant aux spectacles et conférences.

13, Avenue de Narbonne Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 61 87 mjc.gruissan@free.fr

English :

A festival of amateur performances to brighten up the month of March

Two stages, a bistro, music, theater, dance, lectures on music and art, workshops for all, discoveries?

Culture et Vous is the highlight of spring in Gruissan.

On the program:

From Thursday March 26

Festival opening hours

CLUB REG?ART

Photos by amateur artists from the MJC Photo Section

OBJECTIF JEUNES

EXHIBITION OF COMPETITION WINNERS

This competition, open to young people aged 12 to 25, focused on 3 themes:

Nature and landscapes of Occitania

Urban landscapes

3 photos in a row

The winners of the competition will be announced on Sunday, March 29, after the Young Talent Springboard.

ONE YEAR OF AMATEUR ART AT THE MJC

A selection of the amateur artists who exhibited at the MJC in 2025, united to present a diversified, colorful and spectacular exhibition where quality is always the order of the day

Saturday March 28: Workshops, free without registration

COMFORT STONE WORKSHOP with Ilian

From 2.30pm family –Customize your own anti-stress stone, a moment of relaxation and creativity to share.

COMICS WORKSHOP with Frédéric Gimenez

2:30 p.m. > 3:30 p.m. 3:40 p.m. > 4:40 p.m. For children aged 7 to 12

PODCAST WORKSHOP led by Julian

2:30 pm > 3:30 pm 3:40 pm > 4:40 pm

MODEL WORKSHOP by Monique Agneray

2.30 pm > 3.30 pm 3.40 pm > 4.40 pm

For children aged 5 to 12 and adults.

Sunday March 29: Les Ateliers, free without registration

AMULETTE WORKSHOP with Ophélie

From 2.30pm Family

Customize a pendant according to your imagination.

Saturday March 28 and Sunday March 29: Workshops

PORTRAIT WORKSHOP with Club Reg?Art

2:30 p.m. > 3:30 p.m. 3:40 p.m. > 4:40 p.m. Have your portrait taken, the results are surprising. You’ll get your photo as a

souvenir in your mailbox.

AINSI FONT, FONT, FONT… with Roselyne

2:30 pm > 3:30 pm 3:40 pm > 4:40 pm ages 2 and up

Come and make your own puppet with Roselyne.

FREE COLLECTIVE FRESQUE by Ilian & Ophélie

From 2:30pm Come and create a collective work of art throughout the festival For families (children must be accompanied by parents)

accompanied by parents)

Practical info

Thursday and Friday open at 6pm

Saturday 2pm to 11pm

Sunday 2pm to 7pm

All shows are free of charge

Reservations are not required for plays; you must arrive 30 minutes in advance, and registration closes when all seats have been distributed.

Reservations are required for visits to the national stage, certain workshops and hot meals on Friday and Saturday: 04 68 49 61 87.

The bistro area allows you to sample local produce, tapas and ready-made meals while attending shows and lectures.

