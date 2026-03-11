FESTIVAL CULTURE & VOUS Gruissan
FESTIVAL CULTURE & VOUS Gruissan jeudi 26 mars 2026.
FESTIVAL CULTURE & VOUS
13, Avenue de Narbonne Gruissan Aude
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-29
2026-03-26
Le festival de spectacles amateurs qui égaye le mois de mars
Deux scènes, un bistro, de la musique, du théâtre, de la danse, des conférences sur la musique et l’art, des ateliers pour tous, des découvertes…
Culture et Vous est le moment fort qui préfigure le printemps à Gruissan.
Au programme
Dès le jeudi 26 mars
Aux heures d’ouverture du Festival
CLUB REG’ART
Photos des artistes amateurs de la section Photo de la MJC
OBJECTIF JEUNES
EXPOSITION DES LAURÉATS DU CONCOURS
Ce concours ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans, autour de 3 thèmes
Nature et Paysages d’Occitanie
Paysages urbains
3 photos en série
Les lauréats du concours seront dévoilés le dimanche 29 mars après le tremplin jeunes talents.
UN AN D’ART AMATEUR À LA MJC
Une sélection des artistes amateurs ayant exposé à la MJC en 2025, unis pour présenter une exposition diversifiée, colorée et spectaculaire ou la qualité est toujours au rendez-vous
Samedi 28 mars Les Ateliers, gratuits sans inscription
ATELIER PIERRE DE RÉCONFORT avec Ilian
A partir de 14h30 famille –Customisez votre pierre anti-stress, un moment de détente et de créativité à partager.
ATELIER BD animé par Frédéric Gimenez
14h30 > 15h30 15h40 > 16h40 Pour les enfants de 7 à 12 ans
ATELIER PODCAST animé par Julian
14h30 > 15h30 15h40 > 16h40
ATELIER MODELAGE par Monique Agneray
14h30 > 15h30 15h40 > 16h40
Pour les enfants de 5 à 12 ans et les adultes.
Dimanche 29 mars Les Ateliers, gratuits sans inscriptions
ATELIER AMULETTE avec Ophélie
A partir de 14h30 Famille
Customisez un pendentif selon votre imagination.
Samedi 28 et dimanche 29 mars Les Ateliers
ATELIER PORTRAIT avec Club Reg’Art
14h30 > 15h30 15h40 > 16h40 Faites-vous tirer le portrait, le résultat est surprenant. Vous obtiendrez votre cliché en
souvenir sur votre boite mail.
AINSI FONT, FONT, FONT… avec Roselyne
14h30 > 15h30 15h40 > 16h40 à partir de 2 ans
Venez réaliser votre marionnette avec Roselyne.
FRESQUE COLLECTIVE LIBRE par Ilian & Ophélie
A partir de 14h30 Venez créer une œuvre collective tout au long du festival Pour les familles (les enfants doivent être
accompagnés des parents)
Infos pratiques
Jeudi et vendredi ouverture à 18h
Samedi ouverte à 14h jusqu’à 23h
Dimanche 14h jusqu’à 19h
Tous les spectacles sont gratuits
Il n’y a pas de réservation pour les pièces de théâtre, il est nécessaire d’arriver 30 minutes à l’avance et les inscriptions sont closes lorsque toutes les places ont été distribuées.
Réservations nécessaires pour la visite de la scène nationale, certains ateliers et les plats chauds du vendredi et du samedi au 04 68 49 61 87.
L’espace bistrot permet de déguster des produits locaux, des tapas et des plats cuisinés tout assistant aux spectacles et conférences.
13, Avenue de Narbonne Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 61 87 mjc.gruissan@free.fr
English :
A festival of amateur performances to brighten up the month of March
Two stages, a bistro, music, theater, dance, lectures on music and art, workshops for all, discoveries?
Culture et Vous is the highlight of spring in Gruissan.
On the program:
From Thursday March 26
Festival opening hours
CLUB REG?ART
Photos by amateur artists from the MJC Photo Section
OBJECTIF JEUNES
EXHIBITION OF COMPETITION WINNERS
This competition, open to young people aged 12 to 25, focused on 3 themes:
Nature and landscapes of Occitania
Urban landscapes
3 photos in a row
The winners of the competition will be announced on Sunday, March 29, after the Young Talent Springboard.
ONE YEAR OF AMATEUR ART AT THE MJC
A selection of the amateur artists who exhibited at the MJC in 2025, united to present a diversified, colorful and spectacular exhibition where quality is always the order of the day
Saturday March 28: Workshops, free without registration
COMFORT STONE WORKSHOP with Ilian
From 2.30pm family –Customize your own anti-stress stone, a moment of relaxation and creativity to share.
COMICS WORKSHOP with Frédéric Gimenez
2:30 p.m. > 3:30 p.m. 3:40 p.m. > 4:40 p.m. For children aged 7 to 12
PODCAST WORKSHOP led by Julian
2:30 pm > 3:30 pm 3:40 pm > 4:40 pm
MODEL WORKSHOP by Monique Agneray
2.30 pm > 3.30 pm 3.40 pm > 4.40 pm
For children aged 5 to 12 and adults.
Sunday March 29: Les Ateliers, free without registration
AMULETTE WORKSHOP with Ophélie
From 2.30pm Family
Customize a pendant according to your imagination.
Saturday March 28 and Sunday March 29: Workshops
PORTRAIT WORKSHOP with Club Reg?Art
2:30 p.m. > 3:30 p.m. 3:40 p.m. > 4:40 p.m. Have your portrait taken, the results are surprising. You’ll get your photo as a
souvenir in your mailbox.
AINSI FONT, FONT, FONT… with Roselyne
2:30 pm > 3:30 pm 3:40 pm > 4:40 pm ages 2 and up
Come and make your own puppet with Roselyne.
FREE COLLECTIVE FRESQUE by Ilian & Ophélie
From 2:30pm Come and create a collective work of art throughout the festival For families (children must be accompanied by parents)
accompanied by parents)
Practical info
Thursday and Friday open at 6pm
Saturday 2pm to 11pm
Sunday 2pm to 7pm
All shows are free of charge
Reservations are not required for plays; you must arrive 30 minutes in advance, and registration closes when all seats have been distributed.
Reservations are required for visits to the national stage, certain workshops and hot meals on Friday and Saturday: 04 68 49 61 87.
The bistro area allows you to sample local produce, tapas and ready-made meals while attending shows and lectures.
