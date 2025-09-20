Festival Culturel Franco-Marocain à Pithiviers deux cultures, une célébration Pithiviers

Avenue du Maréchal Berthier Pithiviers Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le Festival Culturel Franco-Marocain à Pithiviers vous invite à deux jours de découvertes spectacle équestre, artisanat, terroir, folklore et animations. Une célébration unique des cultures française et marocaine dans le cadre du futur jumelage avec Ifrane.

Le Festival Culturel Franco-Marocain s’installe à Pithiviers les 20 et 21 septembre 2025 au Parc de Bellecour pour deux journées riches en découvertes et en émotions. Au programme un spectacle équestre grandiose, un village artisanal, un défilé de mode, des expositions, des animations variées et la mise en valeur des produits du terroir.

Entre traditions, artisanat et gastronomie, l’événement offre une immersion dans la richesse des cultures française et marocaine. L’entrée est gratuite afin de permettre à tous de profiter de cette célébration unique.

Organisé dans le cadre du futur jumelage entre Pithiviers et la ville marocaine d’Ifrane, ce festival devient une passerelle culturelle et festive, symbole d’amitié et de partage. .

Avenue du Maréchal Berthier Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 02 58 07 ASSOCIATION.APCFM@GMAIL.COM

English :

The Franco-Moroccan Cultural Festival in Pithiviers invites you to two days of discoveries: horse shows, crafts, local produce, folklore and entertainment. A unique celebration of French and Moroccan cultures, as part of the future twinning with Ifrane.

German :

Das Franco-Marokkanische Kulturfestival in Pithiviers lädt Sie zu zwei Tagen voller Entdeckungen ein: Pferdeshow, Kunsthandwerk, Regionales, Folklore und Unterhaltung. Eine einzigartige Feier der französischen und marokkanischen Kultur im Rahmen der zukünftigen Städtepartnerschaft mit Ifrane.

Italiano :

Il Festival culturale franco-marocchino di Pithiviers vi invita a scoprire due giorni di spettacoli equestri, artigianato, prodotti locali, folklore e intrattenimento. Una celebrazione unica delle culture francese e marocchina nell’ambito del futuro gemellaggio con Ifrane.

Espanol :

El Festival Cultural Franco-Marroquí de Pithiviers le invita a descubrir dos días de espectáculos ecuestres, artesanía, productos locales, folclore y animaciones. Una celebración única de las culturas francesa y marroquí en el marco del futuro hermanamiento con Ifrane.

