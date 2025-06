Festival culturel itinérant Boucheporn 4 juillet 2025 15:45

Cantorama est heureuse de vous présenter son festival culturel itinérant en Moselle Terre de Spectacles.

Au programme à 15h45 concert des enfants de l’école

De 16h30 à 18h Concert de Léa Pellarin,

De 18h30 à 20h Concert « Sur un air de guinguette » de et par Coffee Potes.

Buvette et restauration sur place.Tout public

19 rue de Longeville

Boucheporn 57220 Moselle Grand Est +33 6 58 21 06 28 cantorama.production@gmail.com

English :

Cantorama is delighted to present its touring cultural festival in Moselle: Terre de Spectacles.

Program: 3:45pm: Concert by school children

4:30 pm to 6 pm: Concert by Léa Pellarin,

6.30pm to 8pm: Concert « Sur un air de guinguette » by Coffee Potes.

Refreshments and catering on site.

German :

Cantorama freut sich, Ihnen sein kulturelles Wanderfestival im Département Moselle vorstellen zu können: Terre de Spectacles.

Auf dem Programm: Um 15.45 Uhr: Konzert der Schulkinder

Von 16:30 bis 18:00 Uhr: Konzert von Léa Pellarin,

Von 18.30 bis 20 Uhr: Konzert « Sur un air de guinguette » von und mit Coffee Potes.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Cantorama è lieta di presentare il suo festival culturale itinerante in Mosella: Terre de Spectacles.

In programma: alle 15.45: concerto dei bambini delle scuole

Dalle 16.30 alle 18.00: concerto di Léa Pellarin,

Dalle 18.30 alle 20.00: concerto « Sur un air de guinguette » di Coffee Potes.

Rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

Cantorama se complace en presentar su festival cultural itinerante en Moselle: Terre de Spectacles.

En el programa: a las 15.45 h: concierto de los escolares

De 16:30 a 18:00 h: Concierto de Léa Pellarin,

De 18:30 a 20:00: Concierto « Sur un air de guinguette » de Coffee Potes.

Refrescos y comida in situ.

