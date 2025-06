Festival culturel itinérant Hallering 5 juillet 2025 10:30

Moselle

29 rue Principale Hallering Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-05 10:30:00

fin : 2025-07-06

2025-07-05

2025-07-06

Cantorama est heureuse de vous présenter son festival culturel itinérant en Moselle :

Terre de spectacles.

SAM de 16h30 à 18h30 Toile à histoires de Léa Pellarin,

À 20h, concert « hommage aux Beatles » des Scarabées.

Animations tout au long de l’après-midi. Restauration et buvette sur place.

DIM de 10h30 à 11h30 Balade contée de Julie Ory suivi d’un repas.

Réservation sur helloasso.com.

Tarifs 12€/20€.Tout public

29 rue Principale

Hallering 57690 Moselle Grand Est +33 6 58 21 06 28

English :

Cantorama is pleased to present its touring cultural festival in Moselle:

Terre de spectacles.

SATURDAY: 4.30pm to 6.30pm: Storytelling by Léa Pellarin,

At 8pm, a Beatles tribute concert by Les Scarabées.

Entertainment throughout the afternoon. Catering and refreshments on site.

SUN 10:30 am to 11:30 am: Storytelling by Julie Ory, followed by a meal.

Reservations on helloasso.com.

Prices: 12? /20?

German :

Cantorama freut sich, Ihnen sein kulturelles Wanderfestival im Département Moselle vorstellen zu können:

Terre de spectacles.

SAM: von 16.30 bis 18.30 Uhr: Toile à histoires von Léa Pellarin,

Um 20 Uhr: Konzert « Hommage an die Beatles » von Les Scarabées.

Animationen den ganzen Nachmittag über. Verpflegung und Getränke vor Ort.

SONNTAG: von 10:30 bis 11:30 Uhr: Erzählter Spaziergang von Julie Ory mit anschließendem Essen.

Reservierung unter helloasso.com.

Preis: 12 / 20 Euro.

Italiano :

Cantorama è lieta di presentare il suo festival culturale itinerante in Mosella:

Terre de spectacles.

SABATO: dalle 16.30 alle 18.30: narrazione di Léa Pellarin,

Alle 20.00, concerto tributo ai Beatles di Les Scarabées.

Intrattenimento per tutto il pomeriggio. Catering e rinfreschi in loco.

DOM: dalle 10.30 alle 11.30: narrazione di Julie Ory seguita da un pasto.

Prenotazioni su helloasso.com.

Prezzi: 12€/20€.

Espanol :

Cantorama se complace en presentar su festival cultural itinerante en Moselle:

Terre de spectacles.

SÁBADO: de 16.30 a 18.30 h: Cuentacuentos de Léa Pellarin,

A las 20 h, concierto tributo a los Beatles a cargo de Les Scarabées.

Animación durante toda la tarde. Restauración y refrescos in situ.

DOMINGO: de 10.30 a 11.30 h: Cuentacuentos de Julie Ory seguido de una comida.

Reservas en helloasso.com.

Precios: 12€/20€.

