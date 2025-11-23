Festival Culturel & Joyeux Actrices et marionnettes Salle des fêtes Langonnet

Festival Culturel & Joyeux Actrices et marionnettes

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Début : 2025-11-23 11:00:00

fin : 2025-11-23 12:00:00

Un carrosse pour Saugrenouille la sorcière Saugrenouille s’apprête à célébrer la grande fête des sorcières, avec une joie toute particulière cette année car elle s’est enfin procuré le livre magique capable d’exaucer son plus grand rêve. Mais tout se complique avec l’arrivée de Campanule, la fée du printemps. Visiblement celle-ci s’est trompée de saison et cela n’arrange pas du tout les affaires de Saugrenouille, c’est le moins qu’on puisse dire… Un duo explosif entre deux femmes que tout oppose, magie mise à part. Spectacle pour actrices et marionnettes jeune public et adultes. Durée environ 1 h. .

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne

