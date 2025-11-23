Festival Culturel & Joyeux Chansons poétiques Salle des fêtes Langonnet

Festival Culturel & Joyeux Chansons poétiques

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23 15:15:00

2025-11-23

Didier Helleux (chant/guitare) et Jean-François Nestour (piano) mettent en musique les grands poètes d’hier et d’aujourd’hui Rimbaud, Cadou, Brel, Brassens, Ferrat, Nougaro, Prévert et Kosma… D’Amour(s) est le nom de leur spectacle, pour les amateurs de chant et de poésie. .

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 96 74

