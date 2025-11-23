Festival Culturel & Joyeux Danse Hip-Hop Salle des fêtes Langonnet

Festival Culturel & Joyeux Danse Hip-Hop

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 16:30:00

fin : 2025-11-23 17:15:00

Date(s) :

2025-11-23

Danse Hip-Hop avec les élèves de Mehdi. Une danse qui vire, tourne et virevolte. Des corps qui cherchent les limites de la gravitation. La beauté expressive des mouvements en totale liberté. Un moment intense à découvrir ! Tout public. .

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 96 74

