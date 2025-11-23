Festival Culturel & Joyeux Exposition de peinture Salle des fêtes Langonnet

Festival Culturel & Joyeux Exposition de peinture

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Dans le cadre de son Festival Culturel & Joyeux , l’association Elaïg Nevez organise une expo peinture/arts graphiques. Parallèlement à cette exposition, des spectacles, concerts et autres animations auront lieu dans le même espace d’accueil. Quel que soit votre âge, venez nombreux ! .

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 7 85 84 31 46

