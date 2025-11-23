Festival Culturel & Joyeux Exposition de peinture Salle des fêtes Langonnet
Festival Culturel & Joyeux Exposition de peinture
Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Dans le cadre de son Festival Culturel & Joyeux , l’association Elaïg Nevez organise une expo peinture/arts graphiques. Parallèlement à cette exposition, des spectacles, concerts et autres animations auront lieu dans le même espace d’accueil. Quel que soit votre âge, venez nombreux ! .
Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 7 85 84 31 46
