Festival culturel & joyeux Salle des fêtes Langonnet

Festival culturel & joyeux

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Début : 2025-11-22 15:30:00

fin : 2025-11-23 21:30:00

2025-11-22

Organisé par l’association culturelle Elaïg Nevez, ce second festival se déroulera pendant deux jours. Musique, théâtre, souper aux chandelles et spectacles mettront en scène conteurs, marionnettistes, danseurs, chanteurs, etc. Un salon du livre et une exposition artistique se tiendront sur place. Les auteurs/autrices accueilleront le public de tous âges. .

