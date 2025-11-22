Festival Culturel & Joyeux Musique Rock around the Harp Salle des fêtes Langonnet
Début : 2025-11-22 15:30:00
fin : 2025-11-22 16:15:00
2025-11-22
Le duo Camille et Benoit présente Rock around the Harp . Un panel d’émotions parfois calmes et envoûtantes ou dynamique et entraînantes. Leur recette un zeste de classique, une invitation à l’introspection, une ambiance folk, un moment de détente dans ce monde bien agité. Tout public. .
Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 96 74
