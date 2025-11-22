Festival culturel & joyeux Parfums d’embrouilles Salle des fêtes Langonnet

Festival culturel & joyeux Parfums d’embrouilles

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 21:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Parfums d’Embrouilles est un voyage dans l’irrationnel. Dans son village imaginé (et cependant très proche de la réalité), le conteur évoque maints personnages confrontés à des aventures hors du commun. Rencontres étranges, drôles, tendres, aux limites du réel, mais toujours surprenantes… Dans le café de sa grand-mère, Marie Blansec, on retrouve les habitués le maire, le curé, Jakez le bedeau et l’incontournable buveur de vin blanc (sec !) Armel. Autour du comptoir surgissent des histoires étonnantes, un monde hétéroclite où brigands, sirènes, sorcières, curés, pêcheurs vous entraînent dans un tourbillon de situations abracadabrantes. Un spectacle insolite à voir en famille. .

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 96 74

