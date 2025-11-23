Festival Culturel & Joyeux Salon du livre Salle des fêtes Langonnet

Festival Culturel & Joyeux Salon du livre

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Un salon du livre est organisé par l’association Elaïg Nevez, dans le cadre de son Festival Culturel & Joyeux . 37 auteurs et autrices exposeront leurs œuvres. Des livres pour les tous petits, la jeunesse et les adultes. Polars, poésie, littérature… Chacun(e) y trouvera son genre préféré. Le salon sera animé par le l’animateur/conteur Martin Deveaud. Un beau salon en perspective, associé à une exposition de peinture et aux divers spectacles tout au long de la journée ! .

