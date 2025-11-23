Festival Culturel & Joyeux Salon du livre Salle des fêtes Langonnet
Festival Culturel & Joyeux Salon du livre Salle des fêtes Langonnet dimanche 23 novembre 2025.
Festival Culturel & Joyeux Salon du livre
Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Un salon du livre est organisé par l’association Elaïg Nevez, dans le cadre de son Festival Culturel & Joyeux . 37 auteurs et autrices exposeront leurs œuvres. Des livres pour les tous petits, la jeunesse et les adultes. Polars, poésie, littérature… Chacun(e) y trouvera son genre préféré. Le salon sera animé par le l’animateur/conteur Martin Deveaud. Un beau salon en perspective, associé à une exposition de peinture et aux divers spectacles tout au long de la journée ! .
Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 96 74
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Culturel & Joyeux Salon du livre Langonnet a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan