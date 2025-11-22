Festival Culturel & Joyeux Théâtre La salle des pas perdus Salle des fêtes Langonnet

Festival Culturel & Joyeux Théâtre La salle des pas perdus

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Une pièce de théâtre totalement créée, avec le Collectif XXELLES, et jouée par et pour les ados, encadrés par Blandine Pélissier, metteuse en scène. .

Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 96 74

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Culturel & Joyeux Théâtre La salle des pas perdus Langonnet a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan