Festival Cultures de Monde Gémenos

Festival Cultures de Monde Gémenos samedi 19 juillet 2025 20:30:00.

Festival Cultures de Monde

Samedi 19 juillet 2025 de 20h30 à 12h30. TEST THéatre de Verdure Gémenos Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-19 12:30:00

2025-07-19

un spectacle éblouissant réunissant tous les pays. une soirée exceptionnelle.

Le spectacle « Le Monde dans un Ecrin » vous propose un tour du monde en point d’orgue du 11ème Festival des Cultures du Monde de Gémenos. 230 artistes internationaux en costumes traditionnels vous proposeront un spectacle grandiose autour des cultures de leurs pays: Danseurs, chanteurs et musiciens de Cuba, Thaïlande, Lesotho, Irlande, Venezuela, Îles Marquises et les tambours de Malaisie enchanteront le théâtre de verdure lors de cette grande soirée du festival. Un événement exceptionnel à ne pas manquer .

TEST THéatre de Verdure Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 04 40

English :

a dazzling show bringing together all countries. an exceptional evening.

German :

eine schillernde show, die alle länder vereint. ein außergewöhnlicher abend.

Italiano :

uno spettacolo straordinario che riunisce tutti i Paesi. una serata eccezionale.

Espanol :

un espectáculo deslumbrante que reúne a todos los países. una velada excepcional.

L’événement Festival Cultures de Monde Gémenos a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de Gemenos