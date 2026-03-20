Festival Cultures en bottes Quartier rural en transition de Lustrac Trentels

Festival Cultures en bottes

Quartier rural en transition de Lustrac 1635 Route du Lot Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Au programme des rencontres d’auteurs, du théâtre, de la poésie, du cinéma, des lectures, des contes mais aussi des ateliers, des animations en famille et des stands d’associations et artisans qui vous accueilleront sur tout le week-end !

Restauration et buvette sur place.

Au programme des rencontres d’auteurs, du théâtre, de la poésie, du cinéma, des lectures, des contes mais aussi des ateliers, des animations en famille et des stands d’associations et artisans qui vous accueilleront sur tout le week-end !

Restauration et buvette sur place. .

Quartier rural en transition de Lustrac 1635 Route du Lot Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 89 41 librairie.livresse@gmail.com

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English : Festival Cultures en bottes

On the program: meetings with authors, theater, poetry, cinema, readings, storytelling, as well as workshops, family activities and stands run by associations and artisans, who will welcome you all weekend long!

Catering and refreshments on site.

L’événement Festival Cultures en bottes Trentels a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot