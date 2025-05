Festival Culturissimo à l’Aigle – Risle en Scène L’Aigle, 17 juin 2025, L'Aigle.

Festival Culturissimo à l’Aigle Risle en Scène L’Aigle Mardi 17 juin, 20h00

A l’occasion du Festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E. Leclerc, Clotilde Courau Lionel Suarez viennent à l’Aigle pour un évènement gratuit.

Dans le cadre du festival Culturissimo, l’espace culturel E.Leclerc de l’Aigle organise la venue de Clotilde Courau, accompagné par l’accordéoniste Lionel Suarez. Ils viendront présenter leur spectacle Piaf, l’être intime :

Le 27 octobre 1949, Édith Piaf perd l’amour de sa vie. Sept mois plus tard, elle se confie par écrit à son amant d’un mois, Tony Frank. Onze lettres ardentes où transparait une femme aimante et libre. Croyant en la vertu consolante de l’amour, elle demande à cet homme de l’aider à faire son deuil en l’aimant. Lionel Suarez, accordéoniste créatif amoureux des mots, signe la partition et interprète avec Clotilde Courau cette restitution sincère des tourments intimes de Piaf, pour une soirée toute en sensibilité.

Cet événement gratuit aura lieu le mardi 17 juin à 20h00 au Risle en Scène.

Pour sa 12ème édition, Culturissimo propose près de 100 événements organisés dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts, d’artistes tels que Denis Podalydès, Guillaume de Tonquédec, Julie Depardieu, Laurent Stocker, Dom La Nena, Dominique Blanc, Camille Berthollet, Gaël Faye, et bien d’autres.

Ce festival, entièrement gratuit, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et tous.

Invitations à retirer en magazin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-17T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-17T22:00:00.000+02:00

Risle en Scène l’Aigle L’Aigle 61300 Orne