A l’occasion du Festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E. Leclerc, Thibault de Montalembert vient à Tourlaville pour un évènement gratuit.

Dans le cadre du festival Culturissimo, l’espace culturel E.Leclerc de Tourlaville organise la venue de Thibault de Montalembert pour une lecture de l’œuvre Le Vieil Homme et la Mer d’Ernest Hemingway.

Cet événement gratuit aura lieu le jeudi 19 juin à 19h00 à la Cité de la Mer.

Pour sa 12ème édition, Culturissimo propose plus de 100 événements organisés dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts, d’artistes tels que Denis Podalydès, Guillaume de Tonquédec, Julie Depardieu, Laurent Stocker, Dom La Nena, Dominique Blanc, Camille Berthollet, Gaël Faye, et bien d’autres.

Ce festival, entièrement gratuit, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et tous.

Invitations à retirer en magasin.

Début : 2025-06-19T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-19T21:00:00.000+02:00

La Cité de la Mer Allée du Président Menut 50100 Cherbourg Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche