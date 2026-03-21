Festival Culturissimo Lecture de Fanny Cottençon Théâtre municipal Coutances

Festival Culturissimo Lecture de Fanny Cottençon

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01 20:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Festival Culturissimo Lecture de Fanny Cottençon au théâtre municipal de Coutances. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Festival Culturissimo Lecture de Fanny Cottençon

L’événement Festival Culturissimo Lecture de Fanny Cottençon Coutances a été mis à jour le 2026-03-21 par Coutances Tourisme