Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier Musée des impressionnismes Giverny

Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:30:00

fin : 2026-06-11 20:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Cette année, le musée des impressionnismes Giverny renouvelle son partenariat avec l’un de ses mécènes en accueillant de nouveau le festival Culturissimo, organisé par l’espace culturel E. Leclerc Vernon.

Pour cette 13ème édition, Eric Génovèse proposera une lecture du roman de Laurent Mauvignier La Maison vide. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier

L’événement Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier Giverny a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération