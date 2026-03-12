Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier Musée des impressionnismes Giverny
Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier Musée des impressionnismes Giverny jeudi 11 juin 2026.
Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:30:00
fin : 2026-06-11 20:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Cette année, le musée des impressionnismes Giverny renouvelle son partenariat avec l’un de ses mécènes en accueillant de nouveau le festival Culturissimo, organisé par l’espace culturel E. Leclerc Vernon.
Pour cette 13ème édition, Eric Génovèse proposera une lecture du roman de Laurent Mauvignier La Maison vide. .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier
L’événement Festival Culturissimo Lecture de Laurent Mauvignier Giverny a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération