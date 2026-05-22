Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu Espace Culturel E. Leclerc Pau Tempo Pau

Pau

Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu

Espace Culturel E. Leclerc Pau Tempo 42 Avenue Louis Sallenave Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Quel plaisir de la retrouver cette année à Pau pour nous donner à entendre quelques-unes des plus belles pages des Hauts de Hurlevent. Ce roman iconique d’Emily Brontë nous raconte l’histoire d’une passion destructrice et d’une vengeance impitoyable, dans le décor romantique et tourmenté de la lande anglaise. Récemment porté à l’écran avec Margot Robbie et Jacob Elordi, ce sulfureux roman qui fit scandale lors de sa parution sera à coup sûr sublimé par une actrice intense et habitée. Frissons garantis ! .

Espace Culturel E. Leclerc Pau Tempo 42 Avenue Louis Sallenave Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 80

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English : Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu

L’événement Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau