Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu Espace Culturel E. Leclerc Pau Tempo Pau
Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu Espace Culturel E. Leclerc Pau Tempo Pau vendredi 29 mai 2026.
Pau
Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu
Espace Culturel E. Leclerc Pau Tempo 42 Avenue Louis Sallenave Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Quel plaisir de la retrouver cette année à Pau pour nous donner à entendre quelques-unes des plus belles pages des Hauts de Hurlevent. Ce roman iconique d’Emily Brontë nous raconte l’histoire d’une passion destructrice et d’une vengeance impitoyable, dans le décor romantique et tourmenté de la lande anglaise. Récemment porté à l’écran avec Margot Robbie et Jacob Elordi, ce sulfureux roman qui fit scandale lors de sa parution sera à coup sûr sublimé par une actrice intense et habitée. Frissons garantis ! .
Espace Culturel E. Leclerc Pau Tempo 42 Avenue Louis Sallenave Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 80
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English : Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu
L’événement Festival Culturissimo Lecture musicale de Julie Depardieu Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau
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