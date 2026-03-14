Festival Culturissimo lecture par Fanny Cottençon Joué-lès-Tours
Festival Culturissimo lecture par Fanny Cottençon Joué-lès-Tours samedi 18 avril 2026.
Festival Culturissimo lecture par Fanny Cottençon
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
De la Côte d’Azur au Finistère, des Pyrénées au Pas-de-Calais le Festival Culturissimo, c’est 100 rendez-vous culturels, dans autant de villes, partout en France.
De la Côte d’Azur au Finistère, des Pyrénées au Pas-de-Calais le Festival Culturissimo, c’est 100 rendez-vous culturels, dans autant de villes, partout en France. Comédiens, écrivains, musiciens (et parfois tout cela à la fois) la troupe Culturissimo prend la route et va forcément passer près de chez vous !
Retrouvez à Joué-lès-Tours la lecture de Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonerre par l’actrice Fanny Cottençon.
Invitation à retirer au Centre E.Leclerc Joué Sud, dans la limites des places disponibles. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 16 17
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English :
From the Côte d’Azur to Finistère, from the Pyrenees to the Pas-de-Calais: the Culturissimo Festival is 100 cultural events, in as many towns, all over France.
L’événement Festival Culturissimo lecture par Fanny Cottençon Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-14 par ADT 37