Festival Culturissimo Philippe Besson Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
Festival Culturissimo Philippe Besson Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire mercredi 22 avril 2026.
Festival Culturissimo Philippe Besson
Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Ne manquez pas une soirée exceptionnelle en compagnie de Philippe Besson! Au programme une séance de lecture suivie d’un moment d’échange privilégié avec vous. Un véritable temps de partage autour de la littérature et des émotions.
.
Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Culturissimo Philippe Besson
Don’t miss this special evening with Philippe Besson! On the programme: a reading session followed by an exclusive Q&A session with you. A wonderful opportunity to share thoughts on literature and emotions.
L’événement Festival Culturissimo Philippe Besson Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente)
- Nom de code : Marichiweu (partie #2) Théâtre Le château Barbezieux-Saint-Hilaire 27 mars 2026
- Fête Foraine de Pâques Barbezieux-Saint-Hilaire 28 mars 2026
- Printemps de la Photo Salle des Spectacles Barbezieux-Saint-Hilaire 28 mars 2026
- Exposition Le Fraternel Le Fraternel Doyenné Sud charente Barbezieux-Saint-Hilaire 29 mars 2026
- Vernissage exposition Le Fraternel Doyenné Sud charente Barbezieux-Saint-Hilaire 29 mars 2026