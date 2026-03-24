Festival Culturissimo Philippe Besson Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Festival Culturissimo Philippe Besson

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Ne manquez pas une soirée exceptionnelle en compagnie de Philippe Besson! Au programme une séance de lecture suivie d’un moment d’échange privilégié avec vous. Un véritable temps de partage autour de la littérature et des émotions.

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Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Culturissimo Philippe Besson

Don’t miss this special evening with Philippe Besson! On the programme: a reading session followed by an exclusive Q&A session with you. A wonderful opportunity to share thoughts on literature and emotions.

L’événement Festival Culturissimo Philippe Besson Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Sud Charente