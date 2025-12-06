Festival d’accordéon ciné-concert Fantômas à l’ombre de la guillotine Le Non-Lieu Marseille 6e Arrondissement

Festival d’accordéon ciné-concert Fantômas à l’ombre de la guillotine

Samedi 6 décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Le Non-Lieu 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 15 EUR

Un accordéoniste spécialiste de cette forme qui accompagnera un des Fantômas de Louis Feuillade: Fantômas à l’ombre de la guillotine.

Grégory Daltin accompagne des films en ciné concerts, avec d’autres musiciens ou en solo.







Il enseigne l’accordéon au CRR Xavier Darasse de Toulouse après avoir enseigné, entre autres, au Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux, Centre d’Etudes Supérieures de Musique et Danse de Toulouse ainsi qu’à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse.







Il poursuit sa mission de partage artistique auprès d’étudiants de différentes institutions Conservatoire Royal de Liège, Institut National des Sciences Appliquées, Cinémathèque de Toulouse…





Georges Jean Méliès, (dans la lignée fantastique allant sur le surréalisme) est un réalisateur de films français et illusionniste. Ayant choisi la prestidigitation comme profession, il profite d’une donation de son père, industriel de la chaussure, pour devenir propriétaire et directeur en 1888 du théâtre Robert-Houdin illusionniste célèbre.







En 1ère partie: les élèves du Conservatoire et participants de la MC accompagneront 3 petits films de George Méliès travaillés avec Grégory Daltin au cours de la masterclass.



Au cours de l’après-midi une masterclass donnée par Grégory Daltin autour du ciné-concert. .

Le Non-Lieu 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lenonlieu@gmail.com

English :

A specialist accordionist who will accompany one of Louis Feuillade’s Fantômas : Fantômas à l’ombre de la guillotine.

