Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Salle Saint André Chamberet
Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-09-15 2025-09-16 2025-10-18 2025-10-19
Comme chaque année, Chamberet fête l’accordéon !
Pour l’occasion, une exposition son et image spécial accordéon et thé dansant sera proposés le mercredi et le jeudi après-midi ainsi que le samedi et le dimanche matin.
Chamberet capitale de l’accordéon ! .
Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
