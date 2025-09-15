Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Salle Saint André Chamberet

Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Salle Saint André Chamberet lundi 15 septembre 2025.

Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-09-15 2025-09-16 2025-10-18 2025-10-19

Comme chaque année, Chamberet fête l’accordéon !

Pour l’occasion, une exposition son et image spécial accordéon et thé dansant sera proposés le mercredi et le jeudi après-midi ainsi que le samedi et le dimanche matin.

Chamberet capitale de l’accordéon ! .

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

