Festival d’accordéon Forum-Théatre de Falaise Falaise

Festival d’accordéon

Forum-Théatre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-07

Festival d’accordéon au Forum de Falaise, avec comme invité d’honneur M. FARGE Sébastien, le 7 et 8 novembre 2025

Au programme

Vendredi Concert à 20h30 | Ensemble d’accordéons de Falaise dirigé par Jérôme Ortet, puis Invitations Purielles | Sébastien Farge et Philippe Parant Entrée Libre

Samedi Diner Dansant à partir de 20h00 | Ensemble d’accordéons, Sébastien Farge, Emily et Jérome Ortet sur réservation au 06 61 82 75 74

(repas Poulet Vallée d’Auge ou Assiette Anglaise) .

Forum-Théatre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 61 82 75 74

English : Festival d’accordéon

Accordion Festival at the Falaise Forum, with guest of honor Mr. FARGE Sébastien, November 7 and 8, 2025

German : Festival d’accordéon

Akkordeonfestival im Forum de Falaise, mit Herrn FARGE Sébastien als Ehrengast, am 7. und 8. November 2025

Italiano :

Festival della fisarmonica al Forum di Falaise, con il sig. FARGE Sébastien come ospite d’onore, il 7 e 8 novembre 2025

Espanol :

Festival de acordeón en el Foro de Falaise, con el Sr. FARGE Sébastien como invitado de honor, los días 7 y 8 de noviembre de 2025

