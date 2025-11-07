Festival d’accordéon Forum-Théatre de Falaise Falaise
Festival d’accordéon Forum-Théatre de Falaise Falaise vendredi 7 novembre 2025.
Festival d’accordéon
Forum-Théatre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-07
Festival d’accordéon au Forum de Falaise, avec comme invité d’honneur M. FARGE Sébastien, le 7 et 8 novembre 2025
Festival d’accordéon au Forum de Falaise, avec comme invité d’honneur M. FARGE Sébastien
Au programme
Vendredi Concert à 20h30 | Ensemble d’accordéons de Falaise dirigé par Jérôme Ortet, puis Invitations Purielles | Sébastien Farge et Philippe Parant Entrée Libre
Samedi Diner Dansant à partir de 20h00 | Ensemble d’accordéons, Sébastien Farge, Emily et Jérome Ortet sur réservation au 06 61 82 75 74
(repas Poulet Vallée d’Auge ou Assiette Anglaise) .
Forum-Théatre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 61 82 75 74
English : Festival d’accordéon
Accordion Festival at the Falaise Forum, with guest of honor Mr. FARGE Sébastien, November 7 and 8, 2025
German : Festival d’accordéon
Akkordeonfestival im Forum de Falaise, mit Herrn FARGE Sébastien als Ehrengast, am 7. und 8. November 2025
Italiano :
Festival della fisarmonica al Forum di Falaise, con il sig. FARGE Sébastien come ospite d’onore, il 7 e 8 novembre 2025
Espanol :
Festival de acordeón en el Foro de Falaise, con el Sr. FARGE Sébastien como invitado de honor, los días 7 y 8 de noviembre de 2025
L’événement Festival d’accordéon Falaise a été mis à jour le 2025-10-25 par OT Falaise Suisse Normande