Festival d’Accordéon Grand thé dansant avec Bernard Rual et son orchestre Chamberet
Festival d’Accordéon Grand thé dansant avec Bernard Rual et son orchestre
9 place du champ de foire Chamberet Corrèze
Venez passer l’après-midi avec Bernard RUAL et son orchestre pour un grand thé dansant, avec la participation de l’orchestre Dominique et Stéphanie Floquet.
Toute la semaine, Chamberet vibrera au son de l’accordéon, un évènement musical populaire dans une ambiance bal musette. .
9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com
