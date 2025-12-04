Festival d’accordéon le Carnaval des Animaux Le Non-Lieu Marseille 6e Arrondissement

Festival d’accordéon le Carnaval des Animaux

Jeudi 4 décembre 2025 de 19h30 à 21h30. Le Non-Lieu 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-12-04 19:30:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

Le Carnaval des Animaux, l’oeuvre célébrissime de Camille Saint-Saëns, pour deux accordéons et une voix un bestiaire musical en papier plié

Une création inspirée par l’œuvre culte de Camille Saint-Saëns Cette création naît de la volonté de créer une œuvre originale inspirée par le Carnaval dans un instrumentarium inédit qui s’autorise sans limite de tourner autour, d’y coller et de s’en détacher pour alimenter le propos scénique et laisser libre cours à l’imagination des artistes et du public.





Les interprètes



– Caroline Guibeaud et Olivier Ronfard accordéons

– Lise Massal conteuse

– Arrangements musicaux: Pierre-Adrien Charpy





Une création pop ups papier Arno Célérier, miise en scè̀ne parClément Goguillot. Co-production La Maison du Chant, Prodig’Art et la Cie Courir les rues. .

Le Non-Lieu 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 58 22 49 lenonlieu@gmail.com

English :

Le Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saëns’s most famous work, for two accordions and one voice, a musical bestiary made of folded paper

