Festival d’Accordéon Les Rois du bal Chamberet vendredi 17 octobre 2025.

9 place du champ de foire Chamberet Corrèze

Venez passer la soirée avec Les Rois du bal avec Les Compagnons du musette, l’orchestre Michel Chevarin, l’orchestre Sébastien Castagné et le jeune talent Hugo Martinie.

Toute la semaine, Chamberet vibrera au son de l’accordéon, un évènement musical populaire dans une ambiance bal musette. .

9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com

