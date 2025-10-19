Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet
Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet dimanche 19 octobre 2025.
Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge
9 place du champ de foire Chamberet Corrèze
Venez assister à la messe à 11 h à l’église de Chamberet en présence de Sébastien FARGE. .
9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com
