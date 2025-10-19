Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet

Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet dimanche 19 octobre 2025.

Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge

9 place du champ de foire Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Venez assister à la messe à 11 h à l’église de Chamberet en présence de Sébastien FARGE. .

9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com

English : Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge

German : Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge

Italiano :

Espanol : Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge

L’événement Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze