Festival d’Aix-en-Provence Apéro Opéra autour de La Flûte Enchnatée Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Festival d’Aix-en-Provence Apéro Opéra autour de La Flûte Enchnatée

Jeudi 26 mars 2026 de 19h à 20h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la programmation de l’opéra La Flute Enchantée de W.A Mozart cet été au Festival d’Aix, rencontre animée par Anne Le Berre dramaturge et cheffe de projet mémoire et patrimoine au Festival d’Aix.

Traversant mille états de ravissement et de mystère, un couple chemine de l’ombre à la lumière, porteur d’un nouvel idéal de société humaine. L’enfant chéri de Mozart, dont il aura surveillé le succès populaire jusqu’à ses dernières heures, signe un accomplissement esthétique et spirituel miraculeux sa complexe simplicité, d’une diversité de tons et de langages unique, en fait un chef-d’œuvre universel à part, entre divertissement féerique et noble initiation. Mais quelle part d’ombre recèle nécessairement toute utopie lumineuse quand, dans l’Occident d’hier ou d’aujourd’hui, elle devient concrète, quand une certaine vision de la communauté parfaite entre dans l’histoire ? Puisant dans l’archive sensible de notre mémoire collective, Clément Cogitore invite à suivre le roman d’apprentissage de jeunes enfants amenés à grandir dans un monde à la beauté fragile et à la vérité incertaine. Leonardo García-Alarcón et Cappella Mediterranea abordent pour la première fois au Festival une œuvre de son compositeur phare, servie par un cast aussi enchanteur qu’il se doit. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of the Festival d’Aix’s program of W.A. Mozart’s opera La Flute Enchantée this summer, a meeting hosted by Anne Le Berre, dramaturge and head of the Festival d’Aix’s Memory and Heritage project.

