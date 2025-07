Festival Damvix et d’Ailleurs Damvix

Bienvenue au premier Festival DAMVIx et d’Ailleurs !

Au programme :

– Vendredi 11/07 LES VERS LUISANTS / TETE DE OUF / OUTRAGE

– Samedi 12/07 ATOMIC BRASS BAND / LES YEUX DLA TETE / BABYLON CIRCUS

Ouverture des portes à 18h00.

Tarifs :

– Vendredi soir 10,00 €

– Samedi soir 20,00 €

– Pass 2 soirs 25,00 €

– Enfant de moins de 12 ans gratuit

Réservation en ligne sur HelloAsso.

Festival organisé par le Comité d’Animation de Damvix. .

La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 43 36 52 11 festivaldamvixetdailleurs@gmail.com

