festival dance ska la Salle de La Cité Rennes Samedi 14 mars, 09h00, 14h30, 16h30 Ille-et-Vilaine

25 euros

le festival dance ska revient !! et à la salle de la cité !!

4 groupes au programme, les blue tone stompers de besançon (rocksteady, ska) , les allemand les spicy roots (ska revival), ensuite natty bo (anglais) and soweto (espagnol) et pour finir dr ring ding (ska)

un bon mélange !!

Début : 2026-03-14T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T17:00:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



