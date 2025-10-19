Festival Dangereuses Lectrices Espace de verdure à l’arrière du bâtiment Antipode Rennes

Festival Dangereuses Lectrices Espace de verdure à l’arrière du bâtiment Antipode Rennes Dimanche 19 octobre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5 €; réduit: 2,5 €; sortir: 2,5 €

Dangereuses Lectrices est un festival de littérature féministe. En 2025, le thème du festival est « Jeune con·ne, vieilles peaux » et explorera donc la question des âges.

Dangereuses Lectrices est un festival de littérature féministe proposant des tables rondes, conférence, des expositions, des ateliers, un village associatif, un concert en partenariat avec l’Antipode.

En 2025, le thème de Dangereuses Lectrices explorera la question des âges.

_Jeunes con·nes et vieilles peaux_ : un titre certes provocateur mais qui interroge les stéréotypes et les représentations des femmes à chaque étape de leur vie.

Ce thème mettra en lumière les systèmes de domination qui traversent les âges, en déconstruisant les rôles et les attentes sociales qui pèsent sur les femmes, de l’enfance à la vieillesse.

Petite fille déjà rangée dans une case.

Adolescente naïve et sexualisée.

Femme « sans-âge », invisibilisée.

Femme âgée, inutile et oubliée.

L’édition 2025 de Dangereuses Lectrices explorera chaque période de la vie des filles et des femmes : comment ces différents âges sont-ils représentés (ou non) dans la littérature ? comment les récits façonnent-ils les images ? Comment peuvent-ils donner à voir d’autres représentations ?

À travers cette thématique, Dangereuses Lectrices invitera à redéfinir la place des femmes dans les récits, à affirmer la pluralité de leurs vécus et à déconstruire les logiques de domination liées à l’âge. Une invitation à réécrire, ensemble, les histoires de toutes les femmes, à tous les âges de la vie.

Village associatif, stand de la librairie, dédicaces, expositions en accès libre et gratuit.

Le festival propose une garderie pour permettre aux parents d’assister aux tables rondes.

https://dangereuseslectrices.org/billetterie contact@dangereuseslectrices.org https://dangereuseslectrices.org/

Espace de verdure à l’arrière du bâtiment Antipode 75 Avenue Jules Maniez, Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine