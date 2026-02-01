Festival d’animation Court Mais Bon place de la Victoire Yssingeaux

Festival d’animation Court Mais Bon

place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-20

Dans le cadre du festival d’animation Court Mais Bon , en partenariat avec le cinéma la Grenette et l association cinéma m’était conté seront projetés les Bravos une sélection des court métrages choisis par le public durant le concours 2026.

.

place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 84 19 10 ledisjoncteur@ymail.com

English :

As part of the Court Mais Bon animation festival, in partnership with la Grenette cinema and the cinéma m’était conté association, the Bravos will be screened: a selection of short films chosen by the public during the 2026 competition.

