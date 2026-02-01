Festival d’animation Court Mais Bon place de la Victoire Yssingeaux
Festival d’animation Court Mais Bon place de la Victoire Yssingeaux mercredi 18 février 2026.
Festival d’animation Court Mais Bon
place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-20
Dans le cadre du festival d’animation Court Mais Bon , en partenariat avec le cinéma la Grenette et l association cinéma m’était conté seront projetés les Bravos une sélection des court métrages choisis par le public durant le concours 2026.
place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 84 19 10 ledisjoncteur@ymail.com
English :
As part of the Court Mais Bon animation festival, in partnership with la Grenette cinema and the cinéma m’était conté association, the Bravos will be screened: a selection of short films chosen by the public during the 2026 competition.
L’événement Festival d’animation Court Mais Bon Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire