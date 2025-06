Festival « Dans les Jardins de William Christie » Les jardins du Bâtiment Thiré 22 août 2025 07:00

Rencontres musicales en Vendée, un festival qui allie musique et jardin. Ouverture de la billetterie en juin 2025

Un festival de musique orchestré par le célèbre musicien William Christie, dans les jardins de sa demeure à Thiré. Entre promenades musicales, ateliers en famille, concerts et méditations à la lueur des chandelles, venez découvrir la musique baroque tout en admirant les jardins très personnels du grand musicien.

Du 23 au 30 août festival Dans les Jardins de William Christie

Chaque été depuis 2012, Les Arts Florissants et le Département de la Vendée s’associent pour offrir un événement unique en son genre, mêlant plaisir de la musique et beauté des jardins… dans les Jardins de William Christie. Le temps d’une semaine, le public est invité à découvrir des œuvres méconnues du répertoire baroque ainsi qu’un jardin remarquable vendéen, mais aussi de jeunes artistes talentueux en début de carrière, que le Festival met à l’honneur aux côtés des artistes réguliers des Arts Florissants.

Soirées sur le Miroir d’eau

23 & 24 août Les Arts florissants / La Descente d’Orphée aux Enfers Charpentier

Deux courts opéras de Marc-Antoine Charpentier, rassemblés en un spectacle mêlant musique, danse et théâtre, sous la direction de William Christie et avec les dix nouveaux lauréats du Jardin des Voix.

29 & 30 août Mozart / Beethoven Pastorale dans les Jardins

En abordant Mozart et Beethoven, Paul Agnew poursuit son exploration des grandes oeuvres classiques, aux côtés de l’orchestre des Arts Florissants et de deux solistes d’exception Théotime Langlois de Swarte et la soprano Ana Vieira Leite.

Concerts aux chandelles

24 & 26 août Israelis Brünnlein (La Fontaine d’Israël) Schein

Avec les chanteurs des Arts Florissants, Paul Agnew s’attèle pour la première fois à l’œuvre du compositeur allemand Johann Hermann Schein, à la frontière entre Renaissance et baroque. Une découverte !

27 août Charpentier sacré, fêté par Les Arts Florissants

Pour clore la saison de célébrations du 80e anniversaire de William Christie, Emmanuel Resche-Caserta et les chanteurs et instrumentistes des Arts Florissants rendent hommage à l’un des compositeurs de prédilection du chef d’orchestre Marc-Antoine Charpentier.

28 & 29 août Harmonia sacra

Plongée dans l’Angleterre du XVIIe siècle, avec ce concert réunissant quelques-uns des plus beaux airs spirituels de l’époque, composés par Henry Purcell, John Blow, Matthew Locke… le tout, sous la direction du maestro Christie !

Après-midis dans les Jardins

23 au 30 août Après-midis dans les Jardins

Chaque après-midi du Festival Dans les Jardins de William Christie, les artistes des Arts Florissants vous donnent rendez-vous dans le cadre idyllique des Jardins de William Christie et du Quartier des Artistes, pour y vivre une expérience unique mêlant beauté de la nature et plaisirs de la musique !

22 août Colloque international

La Fondation Royaumont et Les Arts Florissants s’associent pour organiser le colloque « Geneviève Thibault de Chambure trésors de sa collection », à l’occasion du 50e anniversaire de la disparition de la musicologue, collectionneuse et mécène Geneviève de Chambure.

Pour la dernière journée de conférences, centrée sur l’interprétation musicale, les participants seront invités à se rendre à Thiré, à la veille du lancement du Festival Dans les Jardins de William Christie. .

Les jardins du Bâtiment 32 rue du Bâtiment

