Festival Dans les pas des Arts Château de Fléac Fléac

Château de Fléac 7-9 rue du Château Fléac Charente

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Venez profiter d’un festival d’art dans le château et dans le doyenné, en présence de nombreux artistes. Venez aussi faire une découverte ludique et guidée du village.



À 21h le Samedi, visite guidée nocturne de l’église avec illuminations (payante)

Château de Fléac 7-9 rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 14 14 silvio.pianezzola@orange.fr

English :

Come and enjoy an art festival in the château and in the deanery, in the presence of numerous artists. Come and enjoy a guided discovery of the village.



At 9 p.m. on Saturdays, a guided nocturnal tour of the church with illuminations (fee payable)

German :

Genießen Sie ein Kunstfestival in der Burg und im Dekanat, bei dem zahlreiche Künstler anwesend sind. Kommen Sie auch zu einer geführten spielerischen Entdeckungstour durch das Dorf.



Um 21 Uhr am Samstag, nächtliche Führung durch die Kirche mit Beleuchtung (kostenpflichtig)

Italiano :

Venite a godervi un festival dell’arte nel castello e nel decanato, alla presenza di numerosi artisti. È inoltre possibile effettuare una visita guidata del villaggio.



Il sabato alle 21.00, visita guidata notturna della chiesa con illuminazione (a pagamento)

Espanol :

Venga a disfrutar de un festival de arte en el castillo y el decanato, en presencia de numerosos artistas. También podrá realizar una visita guiada por el pueblo.



Los sábados a las 21 h, visita guiada nocturna de la iglesia con iluminación (de pago)

