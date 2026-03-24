Festival danse nature Rue des douves Blanzac-lès-Matha
Festival danse nature Rue des douves Blanzac-lès-Matha vendredi 3 avril 2026.
Festival danse nature
Rue des douves Complexe Claude et Henriette BINAUD Blanzac-lès-Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-03
La médiathèque de Matha propose un festival autour de la danse et de la nature avec des spectacles, des concours, des expositions, des lectures et des ateliers créatifs.
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Rue des douves Complexe Claude et Henriette BINAUD Blanzac-lès-Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 71 25 bibliotheque@mathal7.fr
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L’événement Festival danse nature Blanzac-lès-Matha a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge