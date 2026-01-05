Festival DañsFabrik Divers lieux Brest

Festival DañsFabrik

Divers lieux 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-03

Faire de Brest, le temps d’un festival, la capitale de la danse.

Depuis une vingtaine d’années, le festival Antipodes, renommé en 2016, représente un rendez-vous incontournable de la danse contemporaine. Durant une semaine, il propose une programmation audacieuse mêlant créations locales, nationales et internationales. Les performances investissent différents lieux culturels de la ville, offrant une plateforme à des chorégraphes émergents et confirmés. Avec une approche interdisciplinaire et des formats variés (performances, ateliers, rencontres), le festival explore les frontières du mouvement et des arts vivants, engageant le public dans une réflexion artistique et sensible.

Edition 2026

Après le retour au Quartz l’année dernière, le festival allonge sa durée pour augmenter le temps de présence des artistes et soutenir la création. Regarder le passé, interroger le présent et penser l’avenir par le mouvement demeure l’ambition de ce festival.

Au programme créations, spectacles, performances, trainings, Quartz Tout Terrain, installation, conférence dansée et encore bien d’autres réjouissances…

Informations pratiques

Programme complet du festival disponible en ligne.

Réservation fortement recommandée. .

Divers lieux 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival DañsFabrik

L’événement Festival DañsFabrik Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue