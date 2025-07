FESTIVAL DARC CHATEAUROUX – LES GOGUETTES EN TRIO MAIS A QUATRE – CHAPITEAU COUVERT Chateauroux

mercredi 13 août 2025

Début : 2025-08-13 à 20:45. Tarif : – euros.

ASSOCIATION DARC PRÉSENTE : FESTIVAL DARC CHATEAUROUXProgrammation 2025 :- Mardi 12 Août 2025 : LMZG // DANAKIL (GRATUIT)- Mercredi 13 Août 2025 : TAMBOUR TAMBOUR // LES GOGUETTES – Jeudi 14 Août 2025 : JIHEL // EDDY DE PRETTO – Vendredi 15 Août 2025 : MOKADO // ÉTIENNE DE CRÉCY – Samedi 16 Août 2025 : AMANDINE BOURGEOIS // MORGANE JI (GRATUIT)- Dimanche 17 Août 2025 : CYRIL MOKAIESH // COMPAGNIE KÄFIG – Lundi 18 Août 2025 : NUMAH // SHEILA – Mardi 19 Août 2025 : LYNA MAHYEM // VITAA- Vendredi 22 Août 2025 : SPECTACLE FINAL DU 50ÈME STAGE – FESTIVAL DARC, le Stage-Festival qui rassemble plus de 65 000 personnes du monde entier !Le Stage-Festival International de Châteauroux-DARC, véritable événement bicéphale, allie un stage de danse, encadré par les professionnels les plus renommés, à des concerts tout public permettant le soir d’associer, entre autres, les habitants du Département de l’Indre et de la Région Centre-Val deLoire à ce rendez-vous devenu incontournable…… et visiblement, ça marche très fort puisque le Stage-Festival fête ses 50 ans !Précurseur et novateur le Stage-Festival International de Châteauroux-DARC est à l’heure de l’Europe depuis 50 ans DARC (Danse – Art – Rythme – Culture) poursuit discrètement, mais avec pugnacité le même objectif depuis 1975 :Favoriser l’accès de tous à la culture et à divers modes d’expressions artistiques.Le Stage de Danse – Chant – Comédie :FAME au coeur de la Danse, au coeur de la FranceDu 10 au 22 août 2025, plus de 650 stagiaires de tout âge et du monde entier (Europe, Japon, Chine, États-Unis, Afrique, Ukraine, etc…) viendront au Stage International de Danse – Chant – Comédie de Châteauroux.Ce Stage est unique en France et en Europe dans ses différentes propositions :23 disciplines – 35 professeurs et accompagnateurs musicaux4 niveaux : initiation – débutant – moyen – professionnel.Ils viennent apprendre ou parfaire les techniques proposées avec des professeurs à la renommée internationale, comme Larrio Ekson, Christopher Huggins, Dominique Lisette, Bruno Agati, Alexis Renaud, Carmen Iglesias, Anthony Despras, Victor Cuno, Angelo Monaco, Fabrice Martin, Aniurka Balanzo, Laurence Saltiel, Louis-Pierre Yonsian, Audrey Bosc, Lolie Vernet-Senhadj, Laurence Fanon, Chloé Fersing, etc.…À Châteauroux, il n’y a pas de barrière de la langue, la danse fonctionne comme un langage universel, celui du corps, que tout le monde comprend : Modern’Jazz, Danse Classique, Danse Orientale, Hip-Hop, Salsa, Claquettes, Danse Contemporaine, Danse Africaine, Flamenco, Danse Indienne, Danse Sportive, Chant, Dancehall, Comédie Musicale, …Ces 35 professeurs accompagnent les débutants, les danseurs semi-professionnels ou professionnels pendant 13 jours jusqu’au spectacle final (Vendredi 22 Août 2025) qui conclut le plus grand stage de danse en France mais aussi en Europe.C’est un véritable parfum de « FAME » qui embaumera Châteauroux, l’Indre et la Région Centre-Val de Loire en août. Danse et Musique pour tous à Châteauroux dans l’Indre et la région Centre-Val de Loire :Du Dimanche 10 Août au Vendredi 22 Août 2025Le Festival : plus de 1500 artistes déjà programmés !Le jour, ils dansent, ils chantent, ils improvisent… la nuit, ils dansent encore sur la musique de leurs artistes préférés venus spécialement faire le show !Ils étaient plus de 65 000 l’année dernière en plein centre-ville de Châteauroux, à assister aux concerts de…Ouidad, Ycare, Ryon, Jahneration, Clarika, Raphaël, Léman, Santa, Une Touche d’Optimisme, Flavia Coelho,Les 3 Fromages, Peet, Toukan Toukän, Pockemon Crew « De la Rue aux Jeux Olympiques », Benzzi, Black M.A l’affiche, notamment, LMZG, Danakil, Les Goguettes, Tambour Tambour avec trois artistes lumineux Barcella, Ordoeuvre et Syrano, Mokado, Eddy De Pretto, Etienne De Crecy, Sheila, Numah, Jihel, Cyril Mokaiesh, Lyna Mahyem et Vitaa, etc, etc…DARC dans les villages …avec « DARC AU PAYS »Il n’y a pas que les urbains qui ont droit à la culture ! DARC sort aussi de ses murs castelroussins pour proposer des spectacles dans huit communes du département de l’Indre :En 2024, Badecon-le-Pin, Saint-Lactencin, Migny, Verneuil-sur-Igneraie, Lurais, Lye, Sacierges-Saint-Martin, Brion.Intitulée « DARC AU PAYS », cette manifestation en 2024, financée par le Département de l’Indre, a connu une affluence record avec Hector ou Rien, Frasiak, Les P’tits Yeux, Oliv’ et ses Noyaux et la Fanfare Toupiti Big Band.Du 12 au 19 août 2025, les artistes s’installeront sur la place des villages (Saint-Benoît-du-Sault, Fougerolles, Sougé, Ceaulmont, Ambrault, Arpheuilles, etc…) à l’heure de la dégustation de la cuvée DARC (Vins de Reuilly et de Valençay).Hip-Hop et Percussions dans les quartiersDes cours de Hip-Hop et de Percussions seront dispensés aux jeunes les plus en difficultés dans différents quartiers de Châteauroux de 16h à 18h. Ils auront ainsi un accès au stage de danse.

CHAPITEAU COUVERT Place Voltaire – 36000 Chateauroux 36