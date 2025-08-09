Festival d’Archéologie à l’Espace Préhistoire de Labastide Labastide

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

18h Conférence « La découverte des grottes ornées dans les Pyrénées d’Émile Cartailhac à Robert Simonnet ».

La conférence sera présentée par Sandra Péré-Noguès, maître de conférence à l’Université Toulouse Jean Jaurès. Elle reviendra sur l’histoire de la découverte des grottes ornées dans les Pyrénées (Ariège et Hautes-Pyrénées) depuis le XIXème siècle. De grands noms de l’archéologie, du pyrénéisme et de la spéléologie y sont associés Félix

Régnault, Émile Cartailhac, l’abbé Breuil, Henri Bégouën, Norbert Casteret jusqu’à Robert Simonnet dont le travail dans la grotte de Labastide sera présenté.

19h30 Démonstration des techniques du feu et de chasse à la préhistoire

Des activités extérieures seront proposées par l’espace préhistoire de Labastide avec une démonstration autour du feu préhistorique et une animation autour du lancer de sagaies.

Pour plus d’infos lahountdethsaber@gmail.com .

Espace Préhistoire de Labastide, Labastide 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie lahountdethsaber@gmail.com

English :

6pm: Lecture « La découverte des grottes ornées dans les Pyrénées d?Émile Cartailhac à Robert Simonnet ».

The lecture will be presented by Sandra Péré-Noguès, senior lecturer at Toulouse Jean Jaurès University. She will review the history of the discovery of decorated caves in the Pyrenees (Ariège and Hautes-Pyrénées) since the 19th century. Great names in archaeology, Pyreneanism and speleology are associated with the event: Félix

Régnault, Émile Cartailhac, Abbé Breuil, Henri Bégouën, Norbert Casteret and Robert Simonnet, whose work in the Labastide cave will be presented.

7:30pm: Demonstration of prehistoric fire and hunting techniques

Labastide?s Espace Préhistoire will be offering outdoor activities, including a demonstration of prehistoric fire-making and assegai throwing.

German :

18 Uhr: Vortrag « Die Entdeckung der verzierten Höhlen in den Pyrenäen von Émile Cartailhac bis Robert Simonnet ».

Der Vortrag wird von Sandra Péré-Noguès, Dozentin an der Universität Toulouse Jean Jaurès, präsentiert. Sie wird auf die Geschichte der Entdeckung von verzierten Höhlen in den Pyrenäen (Ariège und Hautes-Pyrénées) seit dem 19. Jahrhundert eingehen. Jahrhundert. Große Namen der Archäologie, des Pyrenäismus und der Höhlenforschung sind damit verbunden: Félix

Régnault, Émile Cartailhac, Abbé Breuil, Henri Bégouën, Norbert Casteret bis hin zu Robert Simonnet, dessen Arbeit in der Höhle von Labastide vorgestellt wird.

19.30 Uhr: Demonstration von Feuer- und Jagdtechniken in der Vorgeschichte

Der Espace Préhistoire de Labastide bietet auch Aktivitäten im Freien an: eine Vorführung zum Thema prähistorisches Feuer und eine Animation zum Thema Saga-Weitwurf.

Italiano :

ore 18.00: Conferenza « La scoperta delle grotte decorate nei Pirenei da Émile Cartailhac a Robert Simonnet ».

La conferenza sarà tenuta da Sandra Péré-Noguès, docente senior dell’Università di Tolosa Jean Jaurès. Ripercorrerà la storia della scoperta di grotte decorate nei Pirenei (Ariège e Hautes-Pyrénées) a partire dal XIX secolo. Alla mostra sono associati alcuni grandi nomi dell’archeologia, della pirenaologia e della speleologia: Félix

Régnault, Émile Cartailhac, Abbé Breuil, Henri Bégouën, Norbert Casteret e Robert Simonnet, di cui sarà presentato il lavoro nella grotta di Labastide.

19.30: Dimostrazione delle tecniche preistoriche di fuoco e di caccia

Il centro di preistoria di Labastide proporrà attività all’aperto, tra cui una dimostrazione di preparazione del fuoco preistorico e una dimostrazione di lancio dell’assegai.

Espanol :

18.00 h: Conferencia « El descubrimiento de las cuevas decoradas en los Pirineos de Émile Cartailhac a Robert Simonnet ».

La conferencia correrá a cargo de Sandra Péré-Noguès, profesora titular de la Universidad Jean Jaurès de Toulouse. Repasará la historia del descubrimiento de cuevas decoradas en los Pirineos (Ariège y Altos Pirineos) desde el siglo XIX. Algunos de los grandes nombres de la arqueología, el pirineísmo y la espeleología están asociados a la exposición: Félix

Régnault, Émile Cartailhac, Abbé Breuil, Henri Bégouën, Norbert Casteret y Robert Simonnet, cuyos trabajos en la cueva de Labastide serán presentados.

19.30 h: Demostración de técnicas prehistóricas de fuego y caza

El centro de prehistoria de Labastide ofrecerá actividades al aire libre, como una demostración de cómo hacer fuego en la prehistoria y una exhibición de lanzamiento de assegai.

